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إطلاق الهوية الجديدة لـ "هيئة الاتصالات"

Time منذ 29 دقيقة
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إطلاق الهوية الجديدة لـ "هيئة الاتصالات"

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن إطلاق هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاسا لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، بما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

وقالت هيئة الاتصالات في بيان لها اليوم، أن إطلاق هذه الهوية سيسهم في تعزيز رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة.

وجاء ذلك لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، مبينة أن ذلك سيسهم أيضا في تحقيق مستهدفات مرحلية طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيميا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول عام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.

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أحدث التعليقات

الداهيه
ما هي برج....هذي عماره خمسطعس دور..زي عمارة بورعي بالدوأي... المهم المساح فطيخان لزوم يروح يكشف علاها... يمقن سقف المواقف طاح.....الخ ..المهم نبا نعرف السبب ليزول العجب
ابو عمار
لايلام الغزال همته عاليه
أبو محمد
الفاول يعاد؛ بسبب تقدم لاعب العين وخروجه عن الحيطة غير كذه الهدف صحيح. لكن الفار يخدم مصلحة الجار والوقائع ستبرهن ذلك؟!
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب

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