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الراتب السنوي لعمر هوساوي بعد انتقاله إلى الاتحاد

Time منذ 33 دقيقة
Views 1907
الراتب السنوي لعمر هوساوي بعد انتقاله إلى الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن تفاصيل الراتب السنوي للاعب النصر سابقًا عمر هوساوي، المنتقل حديثاً إلى صفوف فريق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر.

وأوضحت التقارير، أن مدافع الاتحاد الجديد هوساوي سيحصل على 2.5 مليون ريال، خلال الموسم الحالي، فيما كانت إدارة الاتحاد، لديها الرغبة في التعاقد مع هوساوي لمدة موسمين، إلا أن اللاعب فضّل أن يكون عقده لمدة موسم واحد فقط.

وأكدت أن هوساوي نجح في إقناع إدارة الاتحاد بالتوقيع لمدة موسم واحد، خاصة في ظل رفع العرض المادي من قبل الأهلي والشباب للاستفادة من خدماته، إلا أنه تم حسم الاتفاق والتوقيع رسميًا مع الاتحاد.

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أحدث التعليقات

الداهيه
ما هي برج....هذي عماره خمسطعس دور..زي عمارة بورعي بالدوأي... المهم المساح فطيخان لزوم يروح يكشف علاها... يمقن سقف المواقف طاح.....الخ ..المهم نبا نعرف السبب ليزول العجب
ابو عمار
لايلام الغزال همته عاليه
أبو محمد
الفاول يعاد؛ بسبب تقدم لاعب العين وخروجه عن الحيطة غير كذه الهدف صحيح. لكن الفار يخدم مصلحة الجار والوقائع ستبرهن ذلك؟!
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب

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