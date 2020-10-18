الراتب السنوي لعمر هوساوي بعد انتقاله إلى الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن تفاصيل الراتب السنوي للاعب النصر سابقًا عمر هوساوي، المنتقل حديثاً إلى صفوف فريق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر.
وأوضحت التقارير، أن مدافع الاتحاد الجديد هوساوي سيحصل على 2.5 مليون ريال، خلال الموسم الحالي، فيما كانت إدارة الاتحاد، لديها الرغبة في التعاقد مع هوساوي لمدة موسمين، إلا أن اللاعب فضّل أن يكون عقده لمدة موسم واحد فقط.
وأكدت أن هوساوي نجح في إقناع إدارة الاتحاد بالتوقيع لمدة موسم واحد، خاصة في ظل رفع العرض المادي من قبل الأهلي والشباب للاستفادة من خدماته، إلا أنه تم حسم الاتفاق والتوقيع رسميًا مع الاتحاد.
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