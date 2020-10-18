جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مساعد إداري ثاني .
الشروط :
-دبلوم " يفضل البكالوريوس " في " إدارة مكتبية ، سكرتارية ، إدارة الأعمال ، إدارة عامة " ، أو ما يعادلها .
-خبرة لا تقل عن عامين .
-إجادة الإنجليزية .
-إجادة الحاسب الآلي وخاصةً " أوفيس " .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الجامعة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 1/ 3 / 1442 هـ ، الموافق 18 / اكتوبر / 2020 م ، وحتى يوم السبت 7 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 24 / اكتوبر الجاري ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا