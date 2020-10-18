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"الأحوال المدنية" تعلن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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"الأحوال المدنية" تعلن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية فأعلى ، للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وفقاً للتفاصيل للشروط التالية :

-أن يكون سعودي / سعودية الأصل والمنشأ بإستثناء من كان مع والديه أثناء خدمة الدولة بالخارج .

-حسن السير والسلوك وعدم الإدنة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

-ألا يكون متزوج من أجنبية ، وألا تكون متزوجة من أجنبي .

-سريان الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب .

-أن يكون المتقدم / المتقدمة لائق طبياً .

وأكدت أن استقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) مع إرفاق المستندات بصيغة بي دي إف " السيرة الذاتية بها العنوان وصورة الهوية الوطنية ، والمؤهل الدراسي .

وأشارت أن تحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات ، وأن الترشيح النهائي بعد الإنتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات ، مع إحضار أصل المؤهلات العلمية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة ، ومعادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة ، وسيتم استبعاد أي طلب مخالف .

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أحدث التعليقات

الداهيه
ما هي برج....هذي عماره خمسطعس دور..زي عمارة بورعي بالدوأي... المهم المساح فطيخان لزوم يروح يكشف علاها... يمقن سقف المواقف طاح.....الخ ..المهم نبا نعرف السبب ليزول العجب
ابو عمار
لايلام الغزال همته عاليه
أبو محمد
الفاول يعاد؛ بسبب تقدم لاعب العين وخروجه عن الحيطة غير كذه الهدف صحيح. لكن الفار يخدم مصلحة الجار والوقائع ستبرهن ذلك؟!
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب

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