السعوديون ثالث أسعد شعوب الأرض لعام 2020

الرياض (صدى):
كشف دراسة حديثة عن ارتفاع الشعور بالسعادة لدى الشعب السعودي ، إذ احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب أسعد شعوب الأرض لعام 2020 .
ووفقاً للدراسة القائمة على استطلاع الرأس من شركة الأبحاث العالمية " إبسوس " فجاءت المملكة في المرتبة الثالثة متفوقة على بريطانيا وألمانيا وفرنسا من حيث الرفاهية والسعادة على الرغم من جائحة كورونا .
وجاء ترتيب الدول وفقاً للدراسة على حسب السعادة كالتالي : الصين ، هولندا ، السعودية ، فرنسا ، كندا ، أستراليا ، بريطانيا ، السويد ، ألمانيا ، بلجيكا .