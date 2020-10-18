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بالفيديو.. أول تعليق من زوار المسجد النبوي بعد أداء أول صلاة في الروضة الشريفة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1399
بالفيديو.. أول تعليق من زوار المسجد النبوي بعد أداء أول صلاة في الروضة الشريفة

المدينة المنورة (صدى):
أبدى زوار المسجد النبوي عن سعادتهم، بعد أدائهم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما والصلاة في الروضة الشريفة.

وأثنى زوار المسجد النبوي على حسن المعاملة من قبل المنظمين، وغياب الازدحام، وأشادوا بالدقة العالية في التنظيم.

يجدر الإشارة إلى أن الفوج الأول من المصلين أدى الصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي، صباح اليوم، ضمن المرحلة الثانية من عودة العمرة.

وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي، قد نفذت تجربتين فرضيتين لدخول الزوار للسلام على النبي والصلاة في الروضة الشريفة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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واضح*** وصريح***
(( لا إله إلا الله))،، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمائه ،وواسع فضله..
واضح*** وصريح***
(( لا إله إلا الله))،، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمائه ،وواسع فضله..
خالد
شكل الأسعار بترتفع
سعد
انا مصدق شوفو الشباب
سعد
انا مصدق شوفو الشباب

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