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الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعد الرويلي

Time منذ 35 دقيقة
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الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم سعد الرويلي

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / سعد بن شاخوف بن قربس الرويلي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1019114279 )، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 / 4 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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واضح*** وصريح***
(( لا إله إلا الله))،، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمائه ،وواسع فضله..
واضح*** وصريح***
(( لا إله إلا الله))،، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمائه ،وواسع فضله..
خالد
شكل الأسعار بترتفع
سعد
انا مصدق شوفو الشباب
سعد
انا مصدق شوفو الشباب

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