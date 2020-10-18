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التحالف: سقوط صاروخ بالستي حوثي داخل صعدة

Time منذ ساعة
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التحالف: سقوط صاروخ بالستي حوثي داخل صعدة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد 18 اكتوبر 2020م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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واضح*** وصريح***
(( لا إله إلا الله))،، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمائه ،وواسع فضله..
واضح*** وصريح***
(( لا إله إلا الله))،، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمائه ،وواسع فضله..
خالد
شكل الأسعار بترتفع
سعد
انا مصدق شوفو الشباب
سعد
انا مصدق شوفو الشباب

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