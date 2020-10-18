مركز غرفة الشرقية يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالدمام وتبوك

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال خوقعه الإلكتروني توفر وظاذف بالقطاع الخاص بمدينتي الدمام وتبوك.
وأوضح المركز أن الوظائف المتوفرة مندوب علاقات عامة بالدمام ، ولابد أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص مناسب، وخبرة مناسبة في مجال ذات صلة، وبإمكانك العمل الميداني، وفني ماكينات حاصل على شهادة تدريب، ولديه خبرة في صيانة الماكينات، ومعرفته بالآلات والمعدات الخاصة بالزجاج.
كما أعلن المركز عن حاجته لفني تركيبات في تبوك لديه خبرة في فك وتركيب الزجاج، وفني تركيب متمكن، لديه معرفة بالأنظمة وتعليمات تركيب الزجاج.
وأضاف أن طريقة التقديم تكون لوظيفة علاقات عامة عن طريق الرابط من هنــــــا، وفني ماكينات بتبوك عن طريق الرابط من هنـــــــا، و للتقديم لوظيفة فتى تركيبات تبوك الدخول للرابط من هنــــــــا .
يذكر أن مركز غرفة الشرقية تاسس عام 2006 كمركز متخصص يقوم بتقديم خدمات التوظيف الاحترافية والبيك احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين.