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تعليم الرياض يدعو مدارس المنطقة للمشاركة الفاعلة في مسابقة "مدرستي"

Time منذ ساعتين
Views 1205
تعليم الرياض يدعو مدارس المنطقة للمشاركة الفاعلة في مسابقة "مدرستي"

الرياض (صدى):
وجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي مدارس التعليم في المنطقة بأهمية المشاركة في مسابقة "منصة مدرستي الرقمية" الوزارية، وإبراز أفضل المشاركات للمنتجات المقدمة في المسابقة، ونشرها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الوهيبي أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم - عن بعد - وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم - عن بعد - وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة، داعيًا المدارس إلى استقبال المنتجات المشاركة في المسابقة وفرزها وترشيح الأفضل، ورفع المرشح منها إلى مكاتب التعليم.

وأهاب الوهيبي بالمكاتب بفرز ومراجعة الأعمال المرشحة من المدارس والقابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، ورفعها يوميا إلى إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، للمراجعة واختيار الأفضل وعرضه للجنة التنفيذية للمسابقة، ورفع نسخة منها للمشرف العام للإعلام والاتصال في وزارة التعليم لاختيار أفضل المشاركات ونشرها في حساب منصة "مدرستي".

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أحدث التعليقات

نواف
أرخص الله الكاتب
swed
الله يعز من فيه معزه للاسلام ويخذل من خذل الاسلام
نواف
أرخص الله الكاتب
حمد سالم
أذا تقبلين الزواج ياأميرة تراني جاهز شكلك بطرانه أنتي
علي
قلعتها هي وناقتها عسى الله يصلحها والا يهلكها

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