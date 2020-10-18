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2993 موظفاً حكومياً يلتحقون بـ 99 برنامجاً تدريبياً في معهد الإدارة العامة

Time منذ ساعة
Views 1550
2993 موظفاً حكومياً يلتحقون بـ 99 برنامجاً تدريبياً في معهد الإدارة العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، أن هناك 2993 موظفاً حكومياً وموظفة التحقوا بـ 99 برنامجاً تدريبياً تابعًا له هذا الأسبوع.

وأوضح المركز، أن 33 تدريبًا في المركز الرئيسي بالرياض بحضور 1065 متدربًا، بينما هناك 12 برنامجًا في الفرع النسائي بالرياض بحضور 404 متدربة، أما فرع منطقة مكة المكرمة: 21 برنامجًا، 550 متدربًا، الفرع النسائي بجدة: 4 برامج، 200 متدربة.

وفي السياق نفسه، شهد فرع المنطقة الشرقية 13 برنامجًا تدريبيًا و337 متدربًا، فيما هناك برنامجين في الفرع النسائي بالمنطقة حضرهما 75 متدربة، بينما شهد فرع منطقة عسير 14 برنامجًا بحضور 362 متدربًا.

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أحدث التعليقات

نواف
أرخص الله الكاتب
swed
الله يعز من فيه معزه للاسلام ويخذل من خذل الاسلام
نواف
أرخص الله الكاتب
حمد سالم
أذا تقبلين الزواج ياأميرة تراني جاهز شكلك بطرانه أنتي
علي
قلعتها هي وناقتها عسى الله يصلحها والا يهلكها

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