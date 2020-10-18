«طيران أديل» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة طيران أديل التابعة لـ"الخطوط السعودية " باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة الثانوية العام والدبلوم والبكالوريوس للعمل في فروع الشركة بجدة .
الوظائف المطلوبة :
- أخصائي محاسبة " للرجال والنساء " .
- محلل نظم إدارة المحتوى " للرجال والنساء " .
- مدير التجارة الإلكترونية " للرجال والنساء " .
- ممثل تجربة العملء " 8 وظائف للنساء " .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الشركة أنه يمكن التقديم بدءً من اليوم الأحد 18 / اكتوبر / 2020 م ، وحتى يوم 17 نوفمبر المقبل ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .