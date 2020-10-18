«هدف»: 5500 ريال دعم بصفة دورية للمنضمين لبرنامج النقل الموجه

الرياض (صدى):
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم الأحد إطلاق برنامج العمل الحر في النقل الموجه ، وذلك ضمن مبادراته للتوطين وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة .
وأوضح " هدف " أن البرنمج دعم مالي يهدف إلى توطين ورفع كفاءة النشاط ، وإيجاد فرص عمل مناسبة ، كما يستحق العامل الحر المنضم إلى البرنامج على دعم شامل يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهر .
كما يستحق المنضم للبرنامج دعم تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل ستة أشهر ، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتوطين الوظائف .