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«هدف»: 5500 ريال دعم بصفة دورية للمنضمين لبرنامج النقل الموجه

Time منذ ساعة
Views 1608
«هدف»: 5500 ريال دعم بصفة دورية للمنضمين لبرنامج النقل الموجه

الرياض (صدى):
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم الأحد إطلاق برنامج العمل الحر في النقل الموجه ، وذلك ضمن مبادراته للتوطين وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة .

وأوضح " هدف " أن البرنمج دعم مالي يهدف إلى توطين ورفع كفاءة النشاط ، وإيجاد فرص عمل مناسبة ، كما يستحق العامل الحر المنضم إلى البرنامج على دعم شامل يصل إلى 2400 ريال شهرياً ولمدة تصل إلى 24 شهر .

كما يستحق المنضم للبرنامج دعم تحفيزي قدره 3000 ريال تصرف كل ستة أشهر ، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتوطين الوظائف .

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أحدث التعليقات

نواف
أرخص الله الكاتب
swed
الله يعز من فيه معزه للاسلام ويخذل من خذل الاسلام
نواف
أرخص الله الكاتب
حمد سالم
أذا تقبلين الزواج ياأميرة تراني جاهز شكلك بطرانه أنتي
علي
قلعتها هي وناقتها عسى الله يصلحها والا يهلكها

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