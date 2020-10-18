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ارتفاع عقود الزواج الإلكتروني إلى 61% في المملكة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1368
ارتفاع عقود الزواج الإلكتروني إلى 61% في المملكة

الرياض (صدى):
صدر أكثر من 13700 عقد زواج عن طريق مأذوني عقود الأنكحة في شهر سبتمبر الماضي، 61 % منها إلكتروني التي بلغت 8389 عقداً، مقابل 5322 عقداً جرت وفق الآلية القديمة.

وجاءت الرياض في أعلى القائمة بـ3131 عقداً، تليها مكة المكرمة بـ2992 عقداً، ثم عسير بـ1411 عقداً، ثم الشرقية بـ1297 عقداً، ثم المدنية المنورة بـ1136 عقداً.

ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في وقت سابق، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة من هنــــــا، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
با التوفيق عمر راح تكون كبتن للنمور لانك جاي من العالمي الاول وراح يستفيدو من خبرتك وتعمل توازن للفريق اعتبر نفسك في مهمه لكي تصلح الاتحاد وتنقذهم من مؤخره الدوري المعتاده كل سنه با التوفيق ياخلوق
فهد
للاسف موقع الاشياب على طريق الجنوب ودخول وخروج صهاريج المياه على طريق الجنوب غلط لا يحترمون النظام وطريق سريع ويجيك طالع من الاشياب ويلف بتجاه الطايف ويسبب زحمه وحودث
ابو سعود
اخيرا أحد تكلم الحمد لله هذا انجاز كبير ولابد من اقتراحه وتطبيقه عاجلا فعلا وكثر الله من امثاله واتوقع مرفوض من الان ولكن نتفائل خيرا لحراس الامن لما يعانوه من التعب وحفظ للنظام .
فهد
اول مره احد اعضاء الشورى يتكلم عن معانات المواطنيين يمكن انه في اخر دوره له في المجلس
رحم الله نايف
يا ليت يطرح الموضوع لاحد لمسؤولي سلسلة افلام عناقيد

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