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«المسند»: قد يُدعى إلى صلاة الإستسقاء الأسبوع القادم

Time منذ 29 دقيقة
Views 1377
«المسند»: قد يُدعى إلى صلاة الإستسقاء الأسبوع القادم

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد على حالة الإستقرار الجوي على كافة أنحاء أنحاء المملكة .

وقال " المسند " أن هناك حالة استقرار جوي عام قد تستمر حتى نهاية الأسبوع ، وقد يُدعى إلى صلاة الإستسقاء الأسبوع القادم .

وأشار "المسند " إلى استمرار ساعات الليل بمعدل دقيقة ونصف يومياً مع قرب دخول الشتاء .

من ناحية أخرى ، أوضح " المسند " درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم لـ 28 محطة بالمملكة ودرجة الحرارة الكبرى أمس ..

وسجلت أبها قل درجات الحرارة اليوم بـ 10.8 درجة مئوية ، تلتها خميس مشيط بـ 11 درجة ، ثم حائل بـ 13.8 درجة ، وكانت أعلى درجات الحرارة الصغرى اليوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بـ 25.7 درجة ، فيما جاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

أما درجات الحرارة الكبرى ليوم أمس ، فكان عرفات الأعلى بـ 42 درجة مئوية ، وأبها الأقل بـ 25.5 درجة مئوية ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
با التوفيق عمر راح تكون كبتن للنمور لانك جاي من العالمي الاول وراح يستفيدو من خبرتك وتعمل توازن للفريق اعتبر نفسك في مهمه لكي تصلح الاتحاد وتنقذهم من مؤخره الدوري المعتاده كل سنه با التوفيق ياخلوق
فهد
للاسف موقع الاشياب على طريق الجنوب ودخول وخروج صهاريج المياه على طريق الجنوب غلط لا يحترمون النظام وطريق سريع ويجيك طالع من الاشياب ويلف بتجاه الطايف ويسبب زحمه وحودث
ابو سعود
اخيرا أحد تكلم الحمد لله هذا انجاز كبير ولابد من اقتراحه وتطبيقه عاجلا فعلا وكثر الله من امثاله واتوقع مرفوض من الان ولكن نتفائل خيرا لحراس الامن لما يعانوه من التعب وحفظ للنظام .
فهد
اول مره احد اعضاء الشورى يتكلم عن معانات المواطنيين يمكن انه في اخر دوره له في المجلس
رحم الله نايف
يا ليت يطرح الموضوع لاحد لمسؤولي سلسلة افلام عناقيد

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