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بالصور.. أمير عسير يكرم 15 رجل أمن من منسوبي الشرطة رفضوا عروضًا مالية

Time منذ 48 دقيقة
Views 1644
بالصور.. أمير عسير يكرم 15 رجل أمن من منسوبي الشرطة رفضوا عروضًا مالية

أبها (صدى):
كرم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة؛ تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة؛ حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات.

وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضًا بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم، كما أشاد أمير عسير خلال التكريم بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن.

وأشار أمير المنطقة إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسئولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ، مؤكدًا على أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
با التوفيق عمر راح تكون كبتن للنمور لانك جاي من العالمي الاول وراح يستفيدو من خبرتك وتعمل توازن للفريق اعتبر نفسك في مهمه لكي تصلح الاتحاد وتنقذهم من مؤخره الدوري المعتاده كل سنه با التوفيق ياخلوق
فهد
للاسف موقع الاشياب على طريق الجنوب ودخول وخروج صهاريج المياه على طريق الجنوب غلط لا يحترمون النظام وطريق سريع ويجيك طالع من الاشياب ويلف بتجاه الطايف ويسبب زحمه وحودث
ابو سعود
اخيرا أحد تكلم الحمد لله هذا انجاز كبير ولابد من اقتراحه وتطبيقه عاجلا فعلا وكثر الله من امثاله واتوقع مرفوض من الان ولكن نتفائل خيرا لحراس الامن لما يعانوه من التعب وحفظ للنظام .
فهد
اول مره احد اعضاء الشورى يتكلم عن معانات المواطنيين يمكن انه في اخر دوره له في المجلس
رحم الله نايف
يا ليت يطرح الموضوع لاحد لمسؤولي سلسلة افلام عناقيد

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