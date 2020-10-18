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أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه

Time منذ ساعة
Views 2232
أسير حوثي مفرج عنه يتفاجأ بزوجته متزوجة أخاه

صنعاء‎ (صدى):
تفاجأ أسير حوثي مفرج عنه قبل يومين، ضمن عملية التبادل التي تمت برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، بأن زوجته تزوجت من أخيه، ظنا بأنه قٌتل.

وعندما وصل المفرج عنه " هائل عبدالله حسين " إلى صنعاء، أبلغوه أن زوجته قد تزوجت أخاه الثاني والمقاتل في صفوف الحوثيين، بعد أن أكدت الميليشيات لأهله مقتله بضربة لطيران التحالف.

وليست هذه المرة الأولى من نوعها، إذ سبق في نوفمبر 2019، القصة ذاتها مع الأسير الحوثي عبدالله محمد عبدالله المثنى، الذي وصل إلى مطار صنعاء ليتفاجأ بأن زوجته تزوجت بأخيه وأنجبت منه طفلاً بعد أن أعلن الحوثيون مقتله وسلموا لأهله جثة مختلفة.

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أحدث التعليقات

ابو ياسر..
مجلس السوالف وين سعودة الوظائف القيادية..... نسيتوه والا. !!!!!!!!!! رميتو الدراسه في مزبلة المجلس.... وسكتو علشان الناس تنسى........ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
عبدالرحمن
الاتحاد الآسيوي ملاعين جدف ونظامهم بس استبعاد الأندية السعودية..وتركيزهم ع الهلال أكثر. لأن الهلال منافسهم حقيقي
عبدالرحمن
الاتحاد الآسيوي ملاعين جدف ونظامهم بس استبعاد الأندية السعودية..وتركيزهم ع الهلال أكثر. لأن الهلال منافسهم حقيقي
عبدالرحمن
الاتحاد الآسيوي ملاعين جدف ونظامهم بس استبعاد الأندية السعودية..وتركيزهم ع الهلال أكثر. لأن الهلال منافسهم حقيقي
Zoolعالمي
اي متواضع هذا مستواه الحقيقي

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