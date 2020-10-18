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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1467
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقرًا على معظم المناطق و سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عبد الله
ابو عبد الرحمن ليش بلله احسن الظن قبل ماتكتب يمكن الدوله تبي مبادره من التجار
وسيم ٢٠٠٠
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
اكيد الصورة قبل كورونا
محمد القحطاني
صدق بأن الكذب مهنته إذا صادق يكشف كل اللي يعرفه بالوثائق بس على ما قال قم بس قم
صالح بن سليمان
العملية وما فيها اتفاق بين الاعب وإدارة ناديه لأبتزاز الهلال وجعل نادي الهلال من يتكفل بدفع رواتبه المتبقية يجب من نادي الهلال الحذر من مثل هذه التصرفات

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