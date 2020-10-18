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7 شركات تعلن مقاطعة المنتجات التركية

Time منذ 55 دقيقة
Views 1848
7 شركات تعلن مقاطعة المنتجات التركية

أنقرة (صدى):
تزامنًا مع حملة مقاطعة المنتجات التركية التي شنتها المملكة، ردًا على سياسة النظام التركي العدائي والداعم للإرهاب وتدخلاته في شؤون دول المنطقة، أعلنت عدة مؤسسات وشركات سعودية، مقاطعة المنتجات التركية في أسواق المملكة.

وفي أكبر استجابة من نوعها لحملة مقاطعة، انضمت للحملة كل من: " مفروشات العبداللطيف " و " أسواق الوطنية " و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد"، و"أسواق التميمي" و"أسواق العثيم" و"أسواق استرا" و "الدانوب ".

وأعلن نشطاء من مختلف الدول العربية دعمهم حملة المملكة للمقاطعة، ودعوا إلى تعميمها في مختلف الدول العربية عقابا لأردوغان.

يذكر أن واردات المملكة من المنتجات التركية تراجعت خلال أول 8 أشهر من 2020، بشكل مهول إلى 1.91 مليار دولار، وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية، ومن المتوقع أن يتزايد التراجع بشكل كبير خلال الشهور المتبقية من العام الجاري مع تصاعد حملات المقاطعة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
طبعا نحن عند صبيان قطر وطراطريها كالمأفون شاهد على العصر دائما مخطئون... فنحن بنظرهم كفرة لاننا رفضنا فتوى جوزيف القرضي مفسيهم الاكبر الذي يقدم شهواته على شريعة الله ومشركون لان محمد عبده يغني ونستحق السب والشتم لاننا اباة ونتغافل عن السفهاء ومتخلفون لاننا لا نشرب الخمور ونسواننا متسترات واكثر الناس تمسكا بمكارم الاخلاق حكومة وشعبا وشوكة في الحلق لان الله وضعنا قبلة للعالم وفجر يتجدد وشمس بددت ظلامهم وغيث يعيد للحياة طهرها وللضعفاء قوتهم وللموازين اعتدالها وللعلوم مساراتها وللانسانية كرامتها ومرارة وحسرة والم يوجعهم لاننا كنا امل طال انتظاره فاصبحنا بختا لكل مضيوم وسماء سعادة بدأت تلوح افاقها ظهر الصباح بنوره فاطفئوا القنديلا
ابو احمد
طيب اذا الزوج متوفي كيف نعرف نية الزوج ياشيخنا
مواطن نزية
كلكم شعب خايف و لا يقدر يعبر عن رأيه أو ضروفه المعيشيه الصعبه ذال من السجن حسبي الله و نعم الوكيل
مواطن نزية
كلكم شعب خايف و لا يقدر يعبر عن رأيه أو ضروفه المعيشيه الصعبه ذال من السجن حسبي الله و نعم الوكيل
بلبل البحر
الله يشفيها شفاء لا يغادر سقما..

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