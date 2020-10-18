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سلمان الفرج يبدد الشكوك حول رحيله برسالة بعد فوز الهلال

Time منذ 8 ساعات
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سلمان الفرج يبدد الشكوك حول رحيله برسالة بعد فوز الهلال

نواف السالم (صدى):
بدد لاعب وسط نادي الهلال سلمان الفرج الشكوك حول رحيله عن الفريق، برسالته بعد الفوز الأول على العين خلال المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى من الدوري.

وقال الفرج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" ألف مبروك يازعماء أول ثلاث نقاط في مشوارنا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ".

وتفاعل جمهور الهلال مع تغريدة " الفرج "، حيث اعتبرها الهلاليون تأكيدًا على استمراره في الفريق الفترة المقبلة.

يذكر أن اللاعب أثار مؤخرًا الشكوك حول رحيله بفيديو غامض قال من خلاله : " الله ييسر الأمور ويكتبلي اللي فيه الخير "، ليتكهن البعض بأنه يرغب في الرحيل.

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أحدث التعليقات

ابو ياسر..
مجلس السوالف وين سعودة الوظائف القيادية..... نسيتوه والا. !!!!!!!!!! رميتو الدراسه في مزبلة المجلس.... وسكتو علشان الناس تنسى........ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
عبدالرحمن
الاتحاد الآسيوي ملاعين جدف ونظامهم بس استبعاد الأندية السعودية..وتركيزهم ع الهلال أكثر. لأن الهلال منافسهم حقيقي
عبدالرحمن
الاتحاد الآسيوي ملاعين جدف ونظامهم بس استبعاد الأندية السعودية..وتركيزهم ع الهلال أكثر. لأن الهلال منافسهم حقيقي
عبدالرحمن
الاتحاد الآسيوي ملاعين جدف ونظامهم بس استبعاد الأندية السعودية..وتركيزهم ع الهلال أكثر. لأن الهلال منافسهم حقيقي
Zoolعالمي
اي متواضع هذا مستواه الحقيقي

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