اليونان تنجز سياجا حدوديا مع تركيا في أبريل المقبل

وكالات (صدى):
أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني السبت، أن حاجزا حديديا لكبح الهجرة سيقام في أبريل عند الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، وذلك خلال زيارة أجراها كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المنطقة.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن ميتسوتاكيس ”تعهّد بزيارة المنطقة مجددا في أبريل حيث من المتوقّع أن ينجز المشروع“.
وأعلن المكتب أن الحكومة تعتزم توظيف 400 حارس حدود إضافي لمنطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وستقوم بتدعيم سياج حدودي قائم بطول عشرة كيلومترات.
وكان قد أُعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير و مارس، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الأبواب أمام توجّه المهاجرين المتواجدين على الأراضي التركية إلى أوروبا.
وشهدت المنطقة صدامات استمرّت أياما عمد خلالها مهاجرون خلال محاولتهم عبور الحدود، إلى رشق عناصر شرطة مكافحة الشغب اليونانيين بالحجارة، ما استدعى رد هؤلاء بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقالت أثينا إن الشرطة التركية حاولت مساعدة المهاجرين بتزويدهم بأدوات لقطع الأسلاك وبإطلاق الغاز المسيل للدموع على قوات حرس الحدود اليونانية.
وقالت أنقرة إن مهاجرين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجانب اليوناني، وهو ما نفته أثينا.
وتبدو خطة اليونان إقامة حاجز حدودي عائم بطول 2.7 كيلومتر في بحر إيجيه، مستبعدة.
وفي أغسطس، أوردت صحيفة ”كاثيميريني“ اليومية أن خفر السواحل غير متحمسين لاستخدام هذه الخطة لمنع وصل قوارب المهاجرين.