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بالفيديو.. "البليهي" يكشف سر احتفاله بهدفه الأول في شباك "العين"

Time منذ 56 دقيقة
Views 1928
بالفيديو.. "البليهي" يكشف سر احتفاله بهدفه الأول في شباك "العين"

نواف السالم (صدى):
قال لاعب فريق الهلال علي البليهي أن البدايات دائما تكون صعبة والأهم هو حصول فريقه على الثلاثة نقاط في مباراة اليوم أمام نظيره العين.

وأضاف البليهي: "علي الرغم من غياب عدد من لاعبي الهلال إلا أن البدائل كانت جاهزة وتنتظر الفرصة ".

وعن احتفاله بعد تسجيله الهدف قال البليهي:" أنه يفكر في حركاته التي يقوم بها قبل المباراة لعلمه بأنه سوف يسجل أهداف".

الجدير بالذكر أن علي البليهي، نجم نادي الهلال سجل الهدف الأول لفريقه في شباك نظيره العين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء هدف البليهي في الدقيقة 48 من الشوط الثاني واحتفل على طريقة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بحركة اليوجا.

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الله يبلشك يا مكياجي
استاهل غلاك
طيب هو ليش اخذ زوجته معه
المهم
الملاك من اليمن. والشماعة ماهو بداري
المهم
الملاك من اليمن. والشماعة ماهو بداري
سكب 6
ودك حتى المذنين إلى يرفعون صوت المكبرات الميكرفونات بالمساجد تعطى لهم مخالفة بسبب الضرر فى ذلك لاسيما للأطفال والمرضى وكبار السن

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