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"جود الإسكان" تُجهز منازل مواطنين بالأثاث والاحتياجات الضرورية (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1700
"جود الإسكان" تُجهز منازل مواطنين بالأثاث والاحتياجات الضرورية (فيديو)

الرياض (صدى):
تعتزم منصة " جود الإسكان " إطلاق منتجات جديدة خلال الأشهر المقبلة من بينها ترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لمنصة " جود الإسكان " ماجد أبا الخيل إن من بين المبادرات تجهيز المساكن لمن تم تمليكهم من حيث شراء الأثاث والاحتياجات الضرورية.

وأوضح أبا الخيل خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية أن التقديم للحصول على منتجات جود أو الدعم يتم من خلال التقديم عبر الجمعيات الخيرية الشريكة لهم، ومن ثم يتم دراسة الحالة وفق النماذج المطلوبة، وحال انطبقت عليها يقدم لها الدعم.  

ولفت أبا الخيل إلى أن الفترة الماضية شهدت تمليك أكثر من 863 ألف أسرة للمسكن، ودعم إيجار 2692 أسرة.

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أحدث التعليقات

الله يبلشك يا مكياجي
استاهل غلاك
طيب هو ليش اخذ زوجته معه
المهم
الملاك من اليمن. والشماعة ماهو بداري
المهم
الملاك من اليمن. والشماعة ماهو بداري
سكب 6
ودك حتى المذنين إلى يرفعون صوت المكبرات الميكرفونات بالمساجد تعطى لهم مخالفة بسبب الضرر فى ذلك لاسيما للأطفال والمرضى وكبار السن

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