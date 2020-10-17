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قادش يفجر مفاجئة أمام ريال مدريد

Time منذ 43 دقيقة
Views 1557
قادش يفجر مفاجئة أمام ريال مدريد

وكالات (صدى):
تمكن نادي قادش من تحقيق فوز تاريخي أمام نظيره ريال مدريد باحرازه هدف نظيف دون رد، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل "أنتوني لوزانو" هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول، ولم ينجح النادي المدريدي بتعديل النتيجة.

وظهر ريال مدريد بشكل فقير هجوميًا، وسط محاولات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إجراء أكثر من تبديل، دون جدوى.

وارتفع رصيد قادش إلى 10 نقاط، في الوصافة، بفارق الأهداف فقط، بينما وتجمد رصيد الريال عند النقطة العاشرة في الصدارة مؤقتًا.

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أحدث التعليقات

القرشي
المزيد والمزيد من الضرائب قادمة عليك يا مواطن . . . وإللي عنده شي يسمعنا جمال صوته .
محمد
اتركوه لا يجينا حمد الله ثاني
ابو ريان
يلا نذوق اش ورانا نذوق ولا كيف ياشباب
المهم
لا حياة لمن تنادي..
ابوبدر
تمثيلهم سخيف باين

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