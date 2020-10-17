قادش يفجر مفاجئة أمام ريال مدريد

وكالات (صدى):
تمكن نادي قادش من تحقيق فوز تاريخي أمام نظيره ريال مدريد باحرازه هدف نظيف دون رد، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وسجل "أنتوني لوزانو" هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول، ولم ينجح النادي المدريدي بتعديل النتيجة.
وظهر ريال مدريد بشكل فقير هجوميًا، وسط محاولات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إجراء أكثر من تبديل، دون جدوى.
وارتفع رصيد قادش إلى 10 نقاط، في الوصافة، بفارق الأهداف فقط، بينما وتجمد رصيد الريال عند النقطة العاشرة في الصدارة مؤقتًا.