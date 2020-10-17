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ميلان يفوز على إنتر وينفرد بالصدارة (صور)

Time منذ ساعة
Views 1572
ميلان يفوز على إنتر وينفرد بالصدارة (صور)

وكالات (صدى):
انتهت مباراة ديربي ميلانو، السبت، بفوز فريق ميلان على جاره الإنتر، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز السويدي زلاتان ابراهيموفيتش هدفي التقدم لميلان في الدقيقتين 12 و16 ثم رد إنتر بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 29 .

وبهذه النتيجة تجمد رصيد إنتر ميلان عند سبع نقاط في المركز السادس، وانفرد ميلان بالصدارة برصيد 12 نقطة، ويعد هذا الفوز هو الأول لميلان على غريمه منذ أعوام على صعيد الديربي، بينما هو الأول منذ نحو 8 أعوام على مباراة تعد على أرض الإنتر.

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أحدث التعليقات

القرشي
المزيد والمزيد من الضرائب قادمة عليك يا مواطن . . . وإللي عنده شي يسمعنا جمال صوته .
محمد
اتركوه لا يجينا حمد الله ثاني
ابو ريان
يلا نذوق اش ورانا نذوق ولا كيف ياشباب
المهم
لا حياة لمن تنادي..
ابوبدر
تمثيلهم سخيف باين

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