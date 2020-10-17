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شاهد.. مواطنان يحولان منزلهما لمعمل اختراعات

Time منذ 24 دقيقة
Views 1434
شاهد.. مواطنان يحولان منزلهما لمعمل اختراعات

عادل الحربي (صدى):
أبرزت قصة نجاح مواطنان الفكر الواعي لشباب المملكة ، وذلك بعد أن حولا عمار ومازن بهو منزلهما إلى معمل اختراعات لأبحاثهما العملية لينطلقا إلى العالمية ويحصلان على براءات اختراعات دولية ومحلية.

وقال "عمار" خلال تقرير تلفزيوني عبر برنامج "ياهلا"، إنه وشقيقه يحبان الألغاز منذ صغرهما، ومع مرور الوقت قررا تحويل بهو منزلهما إلى معمل شامل يدمجون من خلاله حسهم الهندي والطبي معًا.

ومن جانبه قال براء ان من بين اختراعاتهم التي خرجت من هذا المختبر مفك يدمج 12 أو16 مفك سداسي في آلة واحدة تعمل ميكانيكي كما اخترعوا كمامة تعادل الكمامة الجراحية الواحدة تكفي ل6 او 7 مرات ووافقت عليه الصحة الامريكية، كما أنهم حصلوا على جائزة جنيف العالمية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
همج متوحشون ..
واضح*** وصريح***
لوووووووووووووووووووووح،، هم الأغبياء دائما يرمون بأخطائهم على الآخرين، حتى ولوكان على طفل..
أبو عبدالله الحربي
ترامب قلب نظيف وهوى كنز لنا صادق وادعو ربي ولاية ثانية كاشف منافقي الإسلام 😐
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا لا هو ماده صلبه ولا غباار ..........؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ذيبان ، تلّها من علابيهاا وفلّهاا ..

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