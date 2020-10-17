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قصر المؤتمرات في الناصرية قديما

Time منذ 36 دقيقة
Views 436
Comment 1
قصر المؤتمرات في الناصرية قديما

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
همج متوحشون ..
واضح*** وصريح***
لوووووووووووووووووووووح،، هم الأغبياء دائما يرمون بأخطائهم على الآخرين، حتى ولوكان على طفل..
أبو عبدالله الحربي
ترامب قلب نظيف وهوى كنز لنا صادق وادعو ربي ولاية ثانية كاشف منافقي الإسلام 😐
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا لا هو ماده صلبه ولا غباار ..........؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ذيبان ، تلّها من علابيهاا وفلّهاا ..

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