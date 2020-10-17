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ترامب: أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة

Time منذ 45 دقيقة
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ترامب: أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة

واشنطن (صدى):
آثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعاد نشر تغريدة تزعم بأن "أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة، ومن قتل في الغارة كان مجرد بديل".

وعلق روبرت أونيل، وهو عضو وحدة "سيل تيم 6"، الفريق الذي قتل أسامة بن لادن، على تغريدة ترامب ساخرا: "هل يعقل أننا قتلنا أسامة بن جونسون؟".

وأكد أونيل أن الكثير من الأشخاص سيصدقون ترامب بشكل مباشر، ويمكن أن يصل الأمر إلى نقطة يكون فيها الأمر أكثر من مجرد خطر سياسي.

وتابع أونيل :"لا يمكن لشخص أن يغرد تغريدة مماثلة إذا كان لديه هذا العدد من المتابعين في موضوع بهذه الأهمية. هناك أشخاص يعتبرون كلام ترامب مقدسا، ولا يمكن الاتكال على أن يصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بهذا الشأن"، مضيفا أن ترامب يعرف ما حصل حينها، ولديه التصريح الأمني الأعلى في البلاد وبالتالي يمكنه الإطلاع على معلومات وصور وكالات الاستخبارات

يذكر أن التغريدة التي أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ "QAnon"، وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب، يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
همج متوحشون ..
واضح*** وصريح***
لوووووووووووووووووووووح،، هم الأغبياء دائما يرمون بأخطائهم على الآخرين، حتى ولوكان على طفل..
أبو عبدالله الحربي
ترامب قلب نظيف وهوى كنز لنا صادق وادعو ربي ولاية ثانية كاشف منافقي الإسلام 😐
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا لا هو ماده صلبه ولا غباار ..........؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ذيبان ، تلّها من علابيهاا وفلّهاا ..

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