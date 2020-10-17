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4 معايير لحصول الأفراد على الاقتراض الأمثل من البنوك 

Time منذ ساعة
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4 معايير لحصول الأفراد على الاقتراض الأمثل من البنوك 

الرياض (صدى):
حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك معايير حصول الأفراد على الاقتراض الأمثل قبل الإقدام عليه للتأكد تمامًا من صحة القرار ومن أنه سيكون عونًا له وليس عبئًا ماليًا عليه.

وتضمنت المعايير الآتي:" تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الفعلية التي سيوجه إليها مبلغ القرض، كما أن توجيه مبلغ القرض للصرف على الأساسيات وليس الكماليات، يعد اقتراضا مسؤولا، وضروة المقارنة بين أكثر من جهة تمويلية قبل الإقبال على الاقتراض، بهدف التعرف على الشروط و الأحكام والتكلفة الفعلية والاختيار من بين أفضلها ".

وشملت أيضا:"  الاستفسار من الجهة المالية المانحة للقرض عن جميع التكاليف والرسوم التي ينبغي سدادها عند الحصول على التمويل وذلك لتقييم مدى قدرة المقترض المالية على السداد والوفاء بقيمة الاقساط الشهرية في مواعيد استحقاقاتها المحددة، و البحث عن بدائل أخرى عوضا عن الاقتراض أفضل وأقل تكلفة، فقد يكون ادخار بعض المال وتخصيصه للنفقات الطارئة أمرا مهما للتقليل من مبلغ التمويل الذي ينوي المقترض الحصول عليه، أو البحث عن مصدر دخل إضافي يساعد على تحقيق الهدف المنشود ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لوووووووووووووووووووووح،، هم الأغبياء دائما يرمون بأخطائهم على الآخرين، حتى ولوكان على طفل..
أبو عبدالله الحربي
ترامب قلب نظيف وهوى كنز لنا صادق وادعو ربي ولاية ثانية كاشف منافقي الإسلام 😐
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا لا هو ماده صلبه ولا غباار ..........؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ذيبان ، تلّها من علابيهاا وفلّهاا ..
أبو عبدالله الحربي
وتحديت الكثير اسامة الاخواني ببيت استخبراتي امريكي مع البغدادي 😐

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