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السوق المالية تحذر من شركات وهمية تستغل مشاهير السوشال ميديا لتضليل المتابعين

Time منذ 44 دقيقة
Views 1427
السوق المالية تحذر من شركات وهمية تستغل مشاهير السوشال ميديا لتضليل المتابعين

الرياض (صدى):
حذرت هيئة السوق المالية من شركات الفوركس الوهمية، لاستغلالها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في تضليل المتابعين، مؤكدة أنها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم وإحالتهم إلى القضاء.

ومن جانبه، قال مساعد وكيل الهيئة محمد المعمر،في حديثه لبرنامج "120" في قناة الإخبارية أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من المتاجرة بالأوراق المالية، عملت على تجفيف منابع وصول تلك الشركات الوهمية إلى المستثمرين داخل المملكة عبر حجب مواقعها في الإنترنت وملاحقة المروجين لها عبر مواقع التواصل.

وتابع المعمر أن الشركات الوهمية دأبت على الترويج لنفسها بوضع صور شخصيات سعودية معروفة باستخدام وسائل إعلامية مزيفة، لإيهام المستثمرين بأنهم جهة موثوقة.

وأضاف أن أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الاحتيال المالي هو رفع مستوى الوعي، بعدم تزويد أي شخص بالبيانات الشخصية.

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو عبدالله الحربي
العقاري يريد إشعار بدعم لكي ترفع لوزارة المالية ومواطن راتبه بنهاية الشهر بالسالب عذر البنك العقاري اشعار بنك والإسكان تخدير أربع شهور اكابد حسابي بالسالب 😐 حسبي ألله عليك مصرف الراجحي ☝
واضح*** وصريح***
الحمد لله جات العواقب سليمه،، الله يشفيه، ويعافيه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير

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