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معلمة تتزوج مستأجر إحدى الشقق لديها بعد عجزه عن دفع الإيجار

Time منذ 52 دقيقة
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معلمة تتزوج مستأجر إحدى الشقق لديها بعد عجزه عن دفع الإيجار

عادل الحربي (صدى):
أزاح الكاتب الصحفي مشعل السديري الستار عن قصة معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وأضاف السديري:"  المستأجر  لم يستطع دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج "، وفقا لمقاله " راحة وطرّاحة " بصحيفة " الشرق الأوسط ".

وأشار السديري:" فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري "، مضيفا:" انطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة أو مثل ما أقول أنا:" راحة وطراحة ".

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أحدث التعليقات

عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو عبدالله الحربي
العقاري يريد إشعار بدعم لكي ترفع لوزارة المالية ومواطن راتبه بنهاية الشهر بالسالب عذر البنك العقاري اشعار بنك والإسكان تخدير أربع شهور اكابد حسابي بالسالب 😐 حسبي ألله عليك مصرف الراجحي ☝
واضح*** وصريح***
الحمد لله جات العواقب سليمه،، الله يشفيه، ويعافيه..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير

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