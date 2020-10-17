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بالفيديو.. "أكاديمية": "كان هناك رفض للتعليم عن بعد في البداية"

Time منذ 5 دقائق
Views 1174
بالفيديو.. "أكاديمية": "كان هناك رفض للتعليم عن بعد في البداية"

عادل الحربي (صدى):
قالت أريج الجهني أكاديمية بكلية التربية جامعة الملك مسعود وكاتبة، أن التعليم عن بعد تجربة نجحت في المملكة، متمنية استمرارها.

وأوضحت الجهني أنه في البداية كان هناك مقاومة لفكرة التعليم عن بعد من عدة جهات، ولكن اختلفت نظرتهم بعدما وجدوا تطور في مخرجات.

وتابعت الجهني أن نظرة الوزارة تحولت في مفهوم المخرجات التقليدية إلي مخرجات أكثر نوعية ، مؤكدة تدعيمها التعليم عن بعد وتعزيز الثقة من خلال المقاييس .

وأضافت أن التعليم عن بعد تجربة ناجحة في المملكة ومناسب للكبار حيث أن المحاضرات لم تتوقف يوما ، وذلك بسبب مكانة المملكة وقوة القطاعات ، والوزارة تحرص علي تقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات.

وأشارت إلى أن الوزارة توزع استبيان أسبوعي علي الجامعات لمتابعة الصعوبات التي تواجهها ، مضيفة أنها تجد دعم مباشر من عمادة الكلية والجودة.

وأكدت أن هناك اهتمام عالمي بمكانة المملكة ودراسة واقع التعليم ، وهذه الدراسات تعزز مكانة المملكة خاصة في دور قيادتها لدول العشرين.

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أحدث التعليقات

ابو مهند
لله درك يا لراقي رغم مشاكلك إلا أن الآخرين يرفضون عودتك وياخفون منك ولكن بإذنه تعالى يكون هذا الموسم مختلف يكفي انه الفريق السعودي الوحيد الذي استطاع الجمع بين الدوري وكأس الملك والسوبر في عام واحد لابد من التكاتف من الجميع للعوده بالفريق إلى منصات التتويج.
ابو محمد 😎 ✍️
اكرشوها يا عساهاا للوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدمنون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
سوسو الكيوتت
حمير مافي احترام للمرأة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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