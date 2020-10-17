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بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": لا تأثير لإعصار بحر العرب على أجواء المملكة

Time منذ 27 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": لا تأثير لإعصار بحر العرب على أجواء المملكة

عادل الحربي (صدى):
قال المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني إن التوقعات تشير إلى أن إعصار بحر العرب لن يكون له تأثير على أجواء المملكة.

وأضاف القحطاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" هذا الإعصار أو المنخفض بصفة عامة المؤشرات تشير إلى أنها منخفضة جدا ولا تؤثر على المملكة حتى على عمان قد تكون المؤشرات أيضا منخفضة عكس ما يتداول ".

ولفت القحطاني:" هناك الأعاصير أو العواصف المدارية تأثيرها ينقسم لقسمين هناك تأثير مباشر كما هو في بعض الأعاصير التي ضربت سلطنة عمان وهناك تأثير غير مباشر وهي نواتج الإعصار أو بعد أن يتحول لعاصفة مدارية أو منخفض فيدخل كمية كبيرة من بخار الماء على مناطق المملكة وبدون أمطار ".

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أحدث التعليقات

ابو مهند
لله درك يا لراقي رغم مشاكلك إلا أن الآخرين يرفضون عودتك وياخفون منك ولكن بإذنه تعالى يكون هذا الموسم مختلف يكفي انه الفريق السعودي الوحيد الذي استطاع الجمع بين الدوري وكأس الملك والسوبر في عام واحد لابد من التكاتف من الجميع للعوده بالفريق إلى منصات التتويج.
ابو محمد 😎 ✍️
اكرشوها يا عساهاا للوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدمنون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
سوسو الكيوتت
حمير مافي احترام للمرأة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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