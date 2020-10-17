الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. "العويران" يتوقع أداء جيد للهلال ويغازل الوحدة: "اطربنا كثيرا"

Time منذ ساعة
Views 1638
بالفيديو.. "العويران" يتوقع أداء جيد للهلال ويغازل الوحدة: "اطربنا كثيرا"

طلال الغامدي (صدى):
أعلن اللاعب السابق لنادي الشباب والمنتخب سعيد العويران عن توقعاته لنتائج مباريات افتتاح الدوري، قائلا:" مباراة الهلال والعين، الهلال كامل واعتبر سلمان الفرج نصف الفريق وباقي اللاعبين مستواهم جيد، بينما العين كأول مشاركة له رغم أنه نادي قديم فيوجد فرق في المستويات ".

وأضاف العويران خلال حواره ببرنامج " في أسبوع ":" مباراة الشباب وأبها، الشباب يريد مسح الصورة السابقة خلال الخمس سنوات الأخيرة فكان بعيد كل البعد عن المنافسة وبعد دعم فريقه بلاعبين أجانب أصبح مؤهل للمنافسة ".

وأشار العويران:" مباراة الوحدة والقادسية، الوحدة أطربنا كثيرا وأصبح الواحد مجبور لمشاهدة مبارياته، بينما القادسية من الفرق الكبيرة وأتمنى له عودة حميدة ".

وتابع العويران:" مباراة التعاون والفيصلي، الفيصلي ممتع واعتبره فريق مؤثر في الدوري أعتقد أنه ينافس ويكسب "، مشددا:" يجب التعامل مع الفريق الكبير مثل الصغير للحفاظ على البطولة ".

ووجه العويران رسالة للفرق المنافسة في الدوري، قائلا:" أريد أن نكون " قلب واحد " ونبتعد عن التعصب ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو مهند
لله درك يا لراقي رغم مشاكلك إلا أن الآخرين يرفضون عودتك وياخفون منك ولكن بإذنه تعالى يكون هذا الموسم مختلف يكفي انه الفريق السعودي الوحيد الذي استطاع الجمع بين الدوري وكأس الملك والسوبر في عام واحد لابد من التكاتف من الجميع للعوده بالفريق إلى منصات التتويج.
ابو محمد 😎 ✍️
اكرشوها يا عساهاا للوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدمنون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
سوسو الكيوتت
حمير مافي احترام للمرأة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

سلمان الفرج خارج قائمة الهلال أمام العين
سلمان الفرج خارج قائمة الهلال أمام العين
Time منذ 12 ثانية Views 999
بالفيديو.. "أكاديمية": "كان هناك رفض للتعليم عن بعد في البداية"
بالفيديو.. "أكاديمية": "كان هناك رفض للتعليم عن بعد في البداية"
Time منذ 5 دقائق Views 1161
ماجد عبدالله: تعريب قمصان اللاعبين بالدوري يعبر عن ثقافتنا وهويتنا
ماجد عبدالله: تعريب قمصان اللاعبين بالدوري يعبر عن ثقافتنا وهويتنا
Time منذ 20 دقيقة Views 1412
بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": لا تأثير لإعصار بحر العرب على أجواء المملكة
بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": لا تأثير لإعصار بحر العرب على أجواء المملكة
Time منذ 27 دقيقة Views 1342
طفلة ترسل صور والدتها وهي عارية إلى زملاءها في العمل
طفلة ترسل صور والدتها وهي عارية إلى زملاءها في العمل
Time منذ 33 دقيقة Views 652
شاهد.. فتاة تضرب متسوقة بسبب "الكمامة" وتسحبها من شعرها
شاهد.. فتاة تضرب متسوقة بسبب "الكمامة" وتسحبها من شعرها
Time منذ 54 دقيقة Views 473
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد 
تويوتا كورولا 2021 الجديدة تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية وتصميمها الفريد 
Time منذ 59 دقيقة Views 1533
بالفيديو.. "العويران" يتوقع أداء جيد للهلال ويغازل الوحدة: "اطربنا كثيرا"
بالفيديو.. "العويران" يتوقع أداء جيد للهلال ويغازل الوحدة: "اطربنا كثيرا"
Time منذ ساعة Views 1638
معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم على دخول منصة "مدرستي" (فيديو)
معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم على دخول منصة "مدرستي" (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1662
أب يضرب ابنته والسبب !
أب يضرب ابنته والسبب !
Time منذ ساعة Views 473