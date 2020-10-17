بالفيديو.. "العويران" يتوقع أداء جيد للهلال ويغازل الوحدة: "اطربنا كثيرا"

طلال الغامدي (صدى):
أعلن اللاعب السابق لنادي الشباب والمنتخب سعيد العويران عن توقعاته لنتائج مباريات افتتاح الدوري، قائلا:" مباراة الهلال والعين، الهلال كامل واعتبر سلمان الفرج نصف الفريق وباقي اللاعبين مستواهم جيد، بينما العين كأول مشاركة له رغم أنه نادي قديم فيوجد فرق في المستويات ".
وأضاف العويران خلال حواره ببرنامج " في أسبوع ":" مباراة الشباب وأبها، الشباب يريد مسح الصورة السابقة خلال الخمس سنوات الأخيرة فكان بعيد كل البعد عن المنافسة وبعد دعم فريقه بلاعبين أجانب أصبح مؤهل للمنافسة ".
وأشار العويران:" مباراة الوحدة والقادسية، الوحدة أطربنا كثيرا وأصبح الواحد مجبور لمشاهدة مبارياته، بينما القادسية من الفرق الكبيرة وأتمنى له عودة حميدة ".
وتابع العويران:" مباراة التعاون والفيصلي، الفيصلي ممتع واعتبره فريق مؤثر في الدوري أعتقد أنه ينافس ويكسب "، مشددا:" يجب التعامل مع الفريق الكبير مثل الصغير للحفاظ على البطولة ".
ووجه العويران رسالة للفرق المنافسة في الدوري، قائلا:" أريد أن نكون " قلب واحد " ونبتعد عن التعصب ".