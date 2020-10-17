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معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم على دخول منصة "مدرستي" (فيديو)

Time منذ ساعة
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معلم يزور الطلاب في منازلهم لمساعدتهم على دخول منصة "مدرستي" (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
قرر معلم في رجال ألمع، أن يزور الطلاب في منازلهم لتعليمهم ومساعدتهم بدخول منصة مدرستي، حيث يقطع أكثر من 120 كيلو متر يقطعها كل أسبوع للوصول إلى كل طالب تنقطع عنه سبل استخدام المنصة.

وقال المعلم خلال حديثه على قناة " إم بي سي " : بعد أن أقرت وزارة التعليم، التعليم عن بعد كان لابد من تقديم الدعم الفني للطلاب في رجال ألمع.

وأضاف : نرصد الطلاب المتواجدين على المنصة لمعرفة سبب عدم دخول بعض الطلاب، حيث يكون السبب في معظم الأحيان ضعف شبكة الإنترنت.

وتابع : ذهبت في مرة من المرات إلى طالب لم يتمكن من الدخول على المنصة ومتابعة دروسه، بسبب أنه يعاني من ضعف الشبكة وشرحت له كل الدروس.

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أحدث التعليقات

ابو مهند
لله درك يا لراقي رغم مشاكلك إلا أن الآخرين يرفضون عودتك وياخفون منك ولكن بإذنه تعالى يكون هذا الموسم مختلف يكفي انه الفريق السعودي الوحيد الذي استطاع الجمع بين الدوري وكأس الملك والسوبر في عام واحد لابد من التكاتف من الجميع للعوده بالفريق إلى منصات التتويج.
ابو محمد 😎 ✍️
اكرشوها يا عساهاا للوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
مدمنون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
سوسو الكيوتت
حمير مافي احترام للمرأة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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