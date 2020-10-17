ليفربول يفشل في حصد 3 نقاط ويكتفي بالتعادل أمام إيفرتون

وكالات (صدى):
اكتفى نادي ليفربول بالتعادل الإيجابي أمام إيفرتون 2-2 في ”ديربي الميرسيسايد“ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي.
وتقدم ليفربول في الدقيقة الثالثة عن طريق ساديو ماني، وأدرك مايكل كين مدافع إيفرتون، في الدقيقة 19 من اللقاء، التعادل لفريقه، واستطاع الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقة 72 من المباراة، أن يسجل الهدف الثاني لليفربول، من تسديدة قوية،فشل الحارس بيكفورد في التعامل معها.
وفي الدقيقة 81 خطف المهاجم كلفيرت لوين التعادل لإيفرتون من ضربة رأسية مميزة.
ويضيف ليفربول بهذا التعادل لرصيده النقطة العاشرة في المركز الثاني، بينما عزز إيفرتون مركزه في الصدارة بـ 13 نقطة، بالتعادل الأول له هذا الموسم.