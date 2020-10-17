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مزايا وحقوق توفرها الإقامة المميزة لحاملها

Time منذ 22 دقيقة
Views 1358
مزايا وحقوق توفرها الإقامة المميزة لحاملها

الرياض (صدى):
كشف مركز الإقامة المميزة عن الحقوق والمزايا التي تمنحها الإقامة المميزة لحاملها،ومنها الإقامة في المملكة مع أسرته، بجانب تأشيرات زيارة للأقارب.

ومن بين المزايا الأخرى التى توفرها الإقامة المميزة استقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة الأعمال التجارية، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية.

كما تمنح الإقامة المميزة حق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للأنظمة واللوائح، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أى فرد من أفراد أسرته فيما عدا المهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، بالإضافة لإتاحة استخدام الممرات المخصصة للمواطنين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

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أحدث التعليقات

عقيل عافت الظفير ي حفر الباطن
بالتوفيق للنصر العالمي في الدوري
عربي حر
كم كنت أتمنى وجود الأمير محمد ابن سلمان في عهد الشهيد البطل صدام اخو هدلا
عقيل
يازينك ساكت يامريسل وش دخلك بالهلال خللك في النصر بس مالك دخل في غير ناديك فهمت والا اجي افهمك
عقيل
المريسل ياليتك تسكت وتفارق
عقيل
المريسل اسكت فضحتنا

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