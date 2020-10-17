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بلدية وسط الدمام تستخدم حاويات مخفية وذكية للحد من التلوث البيئي (فيديو)

Time منذ 28 دقيقة
Views 1419
بلدية وسط الدمام تستخدم حاويات مخفية وذكية للحد من التلوث البيئي (فيديو)

الدمام (صدى):
كشفت بلدية وسط الدمام عن بدء استخدام حاويات مخفية وذكية للحد من التلوث البيئي.

وذكرت البلدية أن الحاويات المخفية تساهم في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي والتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات كونها مخفية تحت الأرض.

وأضافت أن الحاويات الذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي بسعة 1700 لتر، ومزودة بعدد 2 لوائح شمسية تدعم الشحن بجانب بوابات تفتح تلقائياً بواسطة حساسات كهروضوئية.

ونوهت بقدرة الحاويات الذكية على الإغلاق بشكل تلقائي بعد 10 ثواني، مضيفة أنه تم تصميم الحاوية لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوم في حال عدم تعرضها للشمس.

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أحدث التعليقات

عقيل عافت الظفير ي حفر الباطن
بالتوفيق للنصر العالمي في الدوري
عربي حر
كم كنت أتمنى وجود الأمير محمد ابن سلمان في عهد الشهيد البطل صدام اخو هدلا
عقيل
يازينك ساكت يامريسل وش دخلك بالهلال خللك في النصر بس مالك دخل في غير ناديك فهمت والا اجي افهمك
عقيل
المريسل ياليتك تسكت وتفارق
عقيل
المريسل اسكت فضحتنا

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