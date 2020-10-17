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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالبدء بفتح مسجد قباء قبل الفجر إلى بعد العشاء

Time منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالبدء بفتح مسجد قباء قبل الفجر إلى بعد العشاء

الرياض (صدى):
بدأت الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس الجمعة فتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء ، إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا .

وبهذه المناسبة صرح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع بدأ يوم أمس الجمعة بتنفيذ التوجيه الصادر من معالي الوزير المستند لموافقة إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة ، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله بحماية المصلين والمصليات من فيروس كورونا .

وقدم الشيخ العتيبي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمساندة لجميع أعمال الفرع لتحقيق رسالته في ضوء متابعة وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة بيوت الله والعناية بها ونشر منهج الوسطية والاعتدال لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

واختتم المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تصريحه مجدداً التأكيد على أن الفرع يواصل تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق جميع الضوابط الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد، سائلاً الله تعالى التوفيق والإعانة والسداد.

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أحدث التعليقات

عقيل عافت الظفير ي حفر الباطن
بالتوفيق للنصر العالمي في الدوري
عربي حر
كم كنت أتمنى وجود الأمير محمد ابن سلمان في عهد الشهيد البطل صدام اخو هدلا
عقيل
يازينك ساكت يامريسل وش دخلك بالهلال خللك في النصر بس مالك دخل في غير ناديك فهمت والا اجي افهمك
عقيل
المريسل ياليتك تسكت وتفارق
عقيل
المريسل اسكت فضحتنا

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