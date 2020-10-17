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مكافأة مليون ريال لمن يبلغ عن مخالفي "التصرفات العقارية" وفق شروط

Time منذ ساعة
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مكافأة مليون ريال لمن يبلغ عن مخالفي "التصرفات العقارية" وفق شروط

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل عن مكافآت لمن يبلغ عن المتهربين أو المتحايلين على ضريبة التصرفات العقارية .

ورصدت " الزكاه والدخل " مكافأة بنسبة 2.5 % من قيمة المبالغ أو العقارات المحصلة " لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال " ، ويشترط للحصول عليها ما يلي :

1- إذا أدى البلاغ عن كشف مخالفة .

2- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كوفئ عليها من قبل .

3- ألا يكون المُبلغ من منسوبي " الزكاه والدخل " أو زوج أو صهر أو قريب لهم .

4- صدور قرار بالمكافأة من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات .

5- يتم صرف المكافأة بعد تحصيل الضريبة المستحقة .

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أحدث التعليقات

عقيل عافت الظفير ي حفر الباطن
بالتوفيق للنصر العالمي في الدوري
عربي حر
كم كنت أتمنى وجود الأمير محمد ابن سلمان في عهد الشهيد البطل صدام اخو هدلا
عقيل
يازينك ساكت يامريسل وش دخلك بالهلال خللك في النصر بس مالك دخل في غير ناديك فهمت والا اجي افهمك
عقيل
المريسل ياليتك تسكت وتفارق
عقيل
المريسل اسكت فضحتنا

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