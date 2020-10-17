مكافأة مليون ريال لمن يبلغ عن مخالفي "التصرفات العقارية" وفق شروط

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل عن مكافآت لمن يبلغ عن المتهربين أو المتحايلين على ضريبة التصرفات العقارية .
ورصدت " الزكاه والدخل " مكافأة بنسبة 2.5 % من قيمة المبالغ أو العقارات المحصلة " لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن مليون ريال " ، ويشترط للحصول عليها ما يلي :
1- إذا أدى البلاغ عن كشف مخالفة .
2- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو كوفئ عليها من قبل .
3- ألا يكون المُبلغ من منسوبي " الزكاه والدخل " أو زوج أو صهر أو قريب لهم .
4- صدور قرار بالمكافأة من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات .
5- يتم صرف المكافأة بعد تحصيل الضريبة المستحقة .