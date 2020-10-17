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تاريخ مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقها قبل أكثر من 40 عامًا

Time منذ ساعة
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تاريخ مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقها قبل أكثر من 40 عامًا

ماجد محمد (صدى):
يعود تاريخ مسابقة دوري المحترفين إلى عام 1977 م حين كانت المسابقة تحت مسمى " الدوري الممتاز" ويُحسم لقبه عن طريق النقاط واستمر هذا النظام إلى عام 1990 م ، حيث تغيَّر مسماه عام 1991م إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي لتحديد البطل ، واستمر على هذا النظام 17 عاماً ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي ، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها ، حيث كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق، وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه وسُمِحَ بمشاركة اللاعبين الأجانب وفي النسخة الخامسة اُستُبدِلَ نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم.

ودُمِجَت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقاً ، وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقاً ثم زاد إلى 14 فريقاً في بداية موسم 2010 م، كما اُعتُمِدَ مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة بمسماها "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018 " التي حقَّق النصر لقبها، وحقَّق الهلال لقبها في الموسم الثاني ، فيما ستكون النسخة المقبلة الثالثة بهذا المسمى.

وحقَّق فريق الهلال لقب المسابقة بواقع 16 لقباً يليه النصر والاتحاد بـ 8 ألقاب ثم الشباب 6 ألقاب، يليه الأهلي بـ 3 ألقاب ثم الاتفاق بلقبين ، والفتح بلقب واحد ، فيما حقَّق الاتفاق والشباب والهلال بطولة الدوري بدون أي خسارة.

وستنطلق البطولة اليوم بمشاركة القطاع الرياضي في مبادرة " عام الخط العربي" ، حيث أعلن صاحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن هذه المشاركة من خلال تعريب أسماء اللاعبين على قمصانهم في مباريات الدوري.

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أحدث التعليقات

عقيل عافت الظفير ي حفر الباطن
بالتوفيق للنصر العالمي في الدوري
عربي حر
كم كنت أتمنى وجود الأمير محمد ابن سلمان في عهد الشهيد البطل صدام اخو هدلا
عقيل
يازينك ساكت يامريسل وش دخلك بالهلال خللك في النصر بس مالك دخل في غير ناديك فهمت والا اجي افهمك
عقيل
المريسل ياليتك تسكت وتفارق
عقيل
المريسل اسكت فضحتنا

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