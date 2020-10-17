الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 6 دقائق
Views 1250
«الصحة»: تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 370 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 328,165 حالة، فضلًا عن تسجيل 21 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5165.

وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة المدينة المنورة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بـ 55 إصابة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو علي
١٧٧ الف رخيصه الله ياخذكم
حميد
المقبور صدام ماقصر فيهم غزاهم وقتل واسر الالاف لعنة الله عليه .
ابن حزم
الحمد لله على سلامتكم
زاير
هذا لتذكير الشعب الكويتي الشاكرين للجميل وين كنتم قبل عاصفة الصحراء.
رعد الرعيده
اهجد ياشينك في كل حال يالامعه يالمرسال تتحدث بحقد وثواره منتب لم جاده امشو صح ويكون حمدالله ابرك منكم كل الي سواه وبرضه شركم ونذالتكم ما عتقتوه منها بالدم ياكافي

أخر الأخبار

بالفيديو.. حادث مروع لإصطدام سيارة بمحطة وقود بعد إنحرافها بسرعة جنونية
بالفيديو.. حادث مروع لإصطدام سيارة بمحطة وقود بعد إنحرافها بسرعة جنونية
Time منذ 3 دقائق Views 89
«الصحة»: تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1250
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض
Time منذ 9 دقائق Views 1103
طرق الحفاظ على هيكل السيارة
طرق الحفاظ على هيكل السيارة
Time منذ 13 دقيقة Views 1187
بالفيديو.. مهند الحمدي يتهرب من "السؤال المحرج" عن عمليات التجميل
بالفيديو.. مهند الحمدي يتهرب من "السؤال المحرج" عن عمليات التجميل
Time منذ 17 دقيقة Views 1235
القبض على 6 مقيمين سجلوا شرائح الاتصال بهويات أشخاص دون علمهم بالرياض
القبض على 6 مقيمين سجلوا شرائح الاتصال بهويات أشخاص دون علمهم بالرياض
Time منذ 22 دقيقة Views 1364
أستراليا تضبط مخدرات بشحنة موز
أستراليا تضبط مخدرات بشحنة موز
Time منذ 25 دقيقة Views 242
سوتليدو يهدد بإلغاء صفقة انتقاله لـ «الهلال»
سوتليدو يهدد بإلغاء صفقة انتقاله لـ «الهلال»
Time منذ 29 دقيقة Views 1664
بالفيديو.. محتالون يستخدمون التقنية لكسب الأموال بطرق غير مشروعة
بالفيديو.. محتالون يستخدمون التقنية لكسب الأموال بطرق غير مشروعة
Time منذ 35 دقيقة Views 1433
ألو معاكم المرحوم.. جورج وسوف!
ألو معاكم المرحوم.. جورج وسوف!
Time منذ 40 دقيقة Views 1391