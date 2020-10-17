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وظيفة إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

Time منذ ساعة
Views 1554
وظيفة إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، بمسمى (مقرر اجتماع).

واشترط البنك، درجة البكالوريوس في تخصص (الاقتصاد، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 30/2/1442 هـ الموافق 17/10/2020 م، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 18/03/1442 هـ الموافق 04/11/2020 م، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا .

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أحدث التعليقات

عقيل عافت الظفير ي حفر الباطن
بالتوفيق للنصر العالمي في الدوري
عربي حر
كم كنت أتمنى وجود الأمير محمد ابن سلمان في عهد الشهيد البطل صدام اخو هدلا
عقيل
يازينك ساكت يامريسل وش دخلك بالهلال خللك في النصر بس مالك دخل في غير ناديك فهمت والا اجي افهمك
عقيل
المريسل ياليتك تسكت وتفارق
عقيل
المريسل اسكت فضحتنا

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