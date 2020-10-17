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أنباء عن قرب استبعاد أحد أندية المملكة من دوري أبطال آسيا 2021

Time منذ 44 دقيقة
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أنباء عن قرب استبعاد أحد أندية المملكة من دوري أبطال آسيا 2021

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحفية بأن الأيام القادمة ستشهد قرار رسمي باستبعاد أحد الأندية في المملكة من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

وكانت أندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة قد تأهلت إلى الدوري بعد حصدهم للمراكز الأربعة الأولى في دوري المحترفين.

وأكدت التقارير، وفقا لـ "الجزيرة"، أن أحد هذه الأندية سيتم استبعاده، مشيرة إلى الأزمات التي يواجهها كل نادي وتهدد باستبعاده.

ولفتت التقارير إلى أن الهلال قد يتم استبعاده على خلفية الاحتجاج الذي تقدم به بسبب استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020، كما أن الأهلي والوحدة مهددان أيضا بالاستبعاد بسبب الديون والأزمات المالية التي يعانون منها.

ونوهت التقارير بأن النصر قد لا يحصل على الرخصة الآسيوية، التي تمكنه من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، بسبب عدم سداد 10 ملايين ريال، وهي مستحقات لاعبها السابق عبدالله السالم.

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أحدث التعليقات

حميد
المقبور صدام ماقصر فيهم غزاهم وقتل واسر الالاف لعنة الله عليه .
ابن حزم
الحمد لله على سلامتكم
زاير
هذا لتذكير الشعب الكويتي الشاكرين للجميل وين كنتم قبل عاصفة الصحراء.
رعد الرعيده
اهجد ياشينك في كل حال يالامعه يالمرسال تتحدث بحقد وثواره منتب لم جاده امشو صح ويكون حمدالله ابرك منكم كل الي سواه وبرضه شركم ونذالتكم ما عتقتوه منها بالدم ياكافي
واضح*** وصريح***
هالا عاد تعودينها، وإحمدي ربتس،وتعوذي من إبليس..

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