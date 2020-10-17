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القبض على 6 مقيمين سجلوا شرائح الاتصال بهويات أشخاص دون علمهم بالرياض

Time منذ 21 دقيقة
Views 1364
القبض على 6 مقيمين سجلوا شرائح الاتصال بهويات أشخاص دون علمهم بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت ، من القبض على ستة مقيمين تورطوا بالمتاجرة في شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ومن جانبه ، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على (6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم (4785) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و (40) جهاز جوال و (10) أجهزة قارئٍ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، بالإضافة إلى مبلغ (17,750) سبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين ريالاً.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

حميد
المقبور صدام ماقصر فيهم غزاهم وقتل واسر الالاف لعنة الله عليه .
ابن حزم
الحمد لله على سلامتكم
زاير
هذا لتذكير الشعب الكويتي الشاكرين للجميل وين كنتم قبل عاصفة الصحراء.
رعد الرعيده
اهجد ياشينك في كل حال يالامعه يالمرسال تتحدث بحقد وثواره منتب لم جاده امشو صح ويكون حمدالله ابرك منكم كل الي سواه وبرضه شركم ونذالتكم ما عتقتوه منها بالدم ياكافي
واضح*** وصريح***
هالا عاد تعودينها، وإحمدي ربتس،وتعوذي من إبليس..

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