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الطفولة والبراءة في صورة لأربع فتيات وصبي بالمنطقة الشرقية قبل 65 عام
منذ 59 دقيقة
758
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أحدث التعليقات
حميد
المقبور صدام ماقصر فيهم غزاهم وقتل واسر الالاف لعنة الله عليه .
ابن حزم
الحمد لله على سلامتكم
زاير
هذا لتذكير الشعب الكويتي الشاكرين للجميل وين كنتم قبل عاصفة الصحراء.
رعد الرعيده
اهجد ياشينك في كل حال يالامعه يالمرسال تتحدث بحقد وثواره منتب لم جاده امشو صح ويكون حمدالله ابرك منكم كل الي سواه وبرضه شركم ونذالتكم ما عتقتوه منها بالدم ياكافي
واضح*** وصريح***
هالا عاد تعودينها، وإحمدي ربتس،وتعوذي من إبليس..
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