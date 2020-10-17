بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون ريال خارج المملكة

الرياض (صدى):
نجحت الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك في القبض على مواطن قام بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها .
كما تم القبض على مقيمين يقومان بالمتاجرة في شرائح الإتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين في حائل ، وتم العثور على أكثر من 2000 شريحة بحوزتهم .
وتم القبض على 4 أشخاص " مقيمين ومواطنين " يقومون بمصادرة أموال مجهولة المصدر خارج المملكة في الرياض ، وتم القبض عليهم متلبسين بتحويل أكثر من 3 مليون و200 ألف ريال .
وتم القبض على 10 أشخاص في جدة امتهنوا أيضاً الإعتداء على أجهزة الرصد اللي وسرقة تجهيزاتها ، بجانب القبض على مواطنين يقومان بالسطو على المنازل بالرياض وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال ، وغيرهم من المجرمين لإستباب الأمن في جميع مناطق المملكة .