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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون ريال خارج المملكة

Time منذ 8 دقائق
Views 1265
بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون ريال خارج المملكة

الرياض (صدى):
نجحت الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك في القبض على مواطن قام بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها .

كما تم القبض على مقيمين يقومان بالمتاجرة في شرائح الإتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين في حائل ، وتم العثور على أكثر من 2000 شريحة بحوزتهم .

وتم القبض على 4 أشخاص " مقيمين ومواطنين " يقومون بمصادرة أموال مجهولة المصدر خارج المملكة في الرياض ، وتم القبض عليهم متلبسين بتحويل أكثر من 3 مليون و200 ألف ريال .

وتم القبض على 10 أشخاص في جدة امتهنوا أيضاً الإعتداء على أجهزة الرصد اللي وسرقة تجهيزاتها ، بجانب القبض على مواطنين يقومان بالسطو على المنازل بالرياض وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال ، وغيرهم من المجرمين لإستباب الأمن في جميع مناطق المملكة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خلاااص فاات القطاار .. معاد ينفع ذا السعاار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
الحمد الله
اريد بيع كليتي بمقابل مادي ليبيا طرابلس فصيلة دمي -O والعمر 24 سنة
Hossama
احمد عيد عطاهم دوري روح شوف انتم مين عطاكم ثلثين دوريكم أن ماكان أغلبها الله يرحم إلى الايام الي راحت وانت ماتدري توك اصغير على حجر امك
ابوبدر
لكمة تموت. ليه.. والله لو انها لكمة من المصارع (ذا بيج شو) 😬

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