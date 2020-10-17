الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصور خُصصت للضيافة في عهد الملك عبدالعزيز

Time منذ 38 دقيقة
Views 1177
بالفيديو.. قصور خُصصت للضيافة في عهد الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على القصور التى استخدمت في الضيافة الملكية في عهد الملك الراحل عبدالعزيز.

وذكرت الدارة أن الملك حرص على إنشاء قصور الضيافة لتوفير المأوى والطعام للقادمين إلى الرياض لزيارته أو للتجارة أو للعلاج أو ما شابه ذلك.

وأضافت أن الضيافة منذ استرداد الملك للرياض كانت تقام في قصره، ثم أمر الملك ببناء قصر مستقل للضيافة الملكية هو قصر"الديرة" عام 1929، ثم تم إنشاء قصر"ثليم"، مؤكدة أن المضايف كانت تمثل كرم الملك عبدالعزيز مع شعبه من المسافرين القادمين إلى الرياض، والفقراء، والمساكين والمرضى، وطلاب العلم في وقتي الرخاء والأزمات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
الحمد الله
اريد بيع كليتي بمقابل مادي ليبيا طرابلس فصيلة دمي -O والعمر 24 سنة
Hossama
احمد عيد عطاهم دوري روح شوف انتم مين عطاكم ثلثين دوريكم أن ماكان أغلبها الله يرحم إلى الايام الي راحت وانت ماتدري توك اصغير على حجر امك
ابوبدر
لكمة تموت. ليه.. والله لو انها لكمة من المصارع (ذا بيج شو) 😬
الحمد الله
اريد بيع كليتي العمر 24 سنه

أخر الأخبار

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون ريال خارج المملكة
بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 مليون ريال خارج المملكة
Time منذ 8 دقائق Views 1261
بالفيديو.. قصور خُصصت للضيافة في عهد الملك عبدالعزيز
بالفيديو.. قصور خُصصت للضيافة في عهد الملك عبدالعزيز
Time منذ 38 دقيقة Views 1177
بالفيديو.. تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب وتغذية السوق المحلي
بالفيديو.. تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب وتغذية السوق المحلي
Time منذ 44 دقيقة Views 1575
بالفيديو.. أحمد الخميس يعلن تصالحه مع مشاعل الشحي: اجْعَلْهَا مَعِي حَتَّى نشيب سَوِيًّا يااللّه
بالفيديو.. أحمد الخميس يعلن تصالحه مع مشاعل الشحي: اجْعَلْهَا مَعِي حَتَّى نشيب سَوِيًّا يااللّه
Time منذ 48 دقيقة Views 367
بالفيديو.. نبيلة عبيد تطل على جمهورها بمشاهد راقصة
بالفيديو.. نبيلة عبيد تطل على جمهورها بمشاهد راقصة
Time منذ 53 دقيقة Views 1378
بالفيديو.. ترامب: سأغادر البلاد حال هزيمتي أمام بايدن
بالفيديو.. ترامب: سأغادر البلاد حال هزيمتي أمام بايدن
Time منذ 57 دقيقة Views 1925
"الضمان الصحي": إلغاء التأمين المزدوج قريباً
"الضمان الصحي": إلغاء التأمين المزدوج قريباً
Time منذ ساعة Views 1853
نصائح مفيدة لتخفيف أعراض الإصابة بكورونا
نصائح مفيدة لتخفيف أعراض الإصابة بكورونا
Time منذ ساعة Views 1364
أسعار أرخص 3 سيارات في المملكة
أسعار أرخص 3 سيارات في المملكة
Time منذ ساعة Views 1925
شاب يقتل والد فتاة رفض تزويجه إياها
شاب يقتل والد فتاة رفض تزويجه إياها
Time منذ ساعة Views 869