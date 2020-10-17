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بالفيديو.. تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب وتغذية السوق المحلي

Time منذ 43 دقيقة
Views 1573
بالفيديو.. تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب وتغذية السوق المحلي

الرياض (صدى):
قدّم صندوق التنمية الزراعية، تسهيلات ائتمانية ‏لاستيراد الحطب لتغذية السوق المحلي؛ بهدف إلى الحفاظ على ‏البيئة وعلى الغطاء النباتي‎.‎

وأوضح الصندوق أن برنامج التمويل يساعد المقترض للحصول على ‏خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال ‏اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 ‏شهراً‎.

ويهدف البرنامج إلى ‏‎حماية الموارد ‏الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط، مع‎‎تذليل ‏العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات ‏البنوك في هذا المجال‎.‎

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
الحمد الله
اريد بيع كليتي بمقابل مادي ليبيا طرابلس فصيلة دمي -O والعمر 24 سنة
Hossama
احمد عيد عطاهم دوري روح شوف انتم مين عطاكم ثلثين دوريكم أن ماكان أغلبها الله يرحم إلى الايام الي راحت وانت ماتدري توك اصغير على حجر امك
ابوبدر
لكمة تموت. ليه.. والله لو انها لكمة من المصارع (ذا بيج شو) 😬
الحمد الله
اريد بيع كليتي العمر 24 سنه

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