بالفيديو.. تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب وتغذية السوق المحلي

الرياض (صدى):
قدّم صندوق التنمية الزراعية، تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب لتغذية السوق المحلي؛ بهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى الغطاء النباتي.
وأوضح الصندوق أن برنامج التمويل يساعد المقترض للحصول على خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 شهراً.
ويهدف البرنامج إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط، معتذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات البنوك في هذا المجال.