بالفيديو.. ترامب: سأغادر البلاد حال هزيمتي أمام بايدن

واشنطن (صدى):
سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، من إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.
وقال ترامب أن بايدن "أسوأ مرشح" في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفًا: " التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط" ، متابعًا: "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة" .
وأكد ترامب، أنه لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، لافتًا بشكل ساخر إلى أنه: " ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري " .